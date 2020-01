Vertenza Whirlpool, sciopero di 4 ore

La rsu di Fiom, Fim e Uilm dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno ha indetto uno sciopero di quattro ore per venerdì 31 gennaio. La decisione è stata presa dopo gli sviluppi negativi sull’andamento della vertenza della multinazionale americana che nella giornata di mercoledì 29 gennaio ha ufficializzato al ministero dello Sviluppo la volontà di lasciare il sito di Napoli in quanto non sostenibile economicamente.

Lo scioperò riguarderà tutto il sito produttivo di Cassinetta e verrà effettuato nelle ultime 4 ore di ogni turno, le ultime due per i lavoratori part time. «Nei prossimi giorni – scrive in una nota la rsu – verranno effettuate le assemblee informative con la presenza dei segretari territoriali per dare ampia informazione della situazione e definire ulteriori iniziative che possano dare una maggiore visibilità a livello nazionale».