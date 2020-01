I vincitori del concorso “Natale in Vetrina”: ad Angera la più bella

Domenica scorsa, 12 gennaio, nella sala Giovanni Paolo II di Somma Lombardo si è svolto il gran galà per l’ottava edizione del concorso “Natale in Vetrina” organizzato dal Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino – il “Distretto che vola” in collaborazione con Confcommercio Ascom Gallarate Malpensa e Varese.

Fra i tanti concorrenti provenienti da Angera, Golasecca, Mercallo, Mornago, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino e Varano Borghi, al primo posto, come vetrina natalizia più bella del 2019, si è classificato La Bottega di Angera, al secondo Alfa Fashion di Somma Lombardo, mentre la “medaglia di bronzo” se l’è aggiudicata il Bar Roma di Sesto Calende.

Non sono mancati inoltre premi speciali come “allestimento esterno” aggiudicatosi dal negozio Angolo Fiorito di Somma Lombardo e “allestimento floreale” andato ad Ondoli di Sesto Calende. Conferito invece un premio speciale a “Ninna Mamma” per il suo impegno nel sociale a favore dei bambini di Aleppo.

In un clima di festa e di gioia, nel corso della cerimonia presentata da Barbara Gorlini, tutti i nove comuni del distretto e partecipanti all’iniziativa hanno comunque voluto premiare le tre migliori vetrine di ciascun paese che durante le scorse vacanze hanno aiutato a regalare la sempre magica atmosfera tipica di Natale.

«Un evento che ha riscosso il plauso degli amministratori e dei sindaci – ha commentato attraverso i propri profili social il presidente del distretto e vicesindaco sestese Edoardo Favaron -. Grazie anche ad un artista con la “A maiuscola”, Barbara Gorlini che ha presentato, cantato, ballato rendendo lo spettacolo eccezionale».