Schiacciato dalla sua auto contro un muro: 45enne ferito ad Angera

Schiacciato contro il muro dal suo stesso veicolo, un 45enne è rimasto ferito in modo serio, con lesioni alle gambe.

L’incidente ad Angera, sul Lago Maggiore, alle 10:15: i mezzi del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza in via Matteotti, mobilitati in “codice rosso”.

I vigili del fuoco hanno spostato e messo in sicurezza il veicolo, consentendo così ai soccorritori sanitari di prestare aiuto al 45enne.

L’uomo di 45 anni è stato portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai carabinieri della locale caserma.