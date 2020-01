Whatsapp in down, l’app non funziona

Problemi con Whatsapp nella mattina di domenica 19 gennaio. In particolare, secondo le segnalazioni arrivate da parte di diversi utenti, non si riescono a inviare contenuti multimediali, come messaggi vocali e foto.

Moltissime le segnalazioni arrivate dagli utenti che dalle 12 circa hanno continuano a chiedersi il motivo. Funziona invece, l’invio di messaggistica istantanea.