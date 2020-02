Abbattuto il cedro del Libano di via Martiri Patrioti

Era stato colpito da un fulmine che lo aveva spaccato in due. E così non è rimasta altra alternativa che abbatterlo per evitare che a sua volta crollasse sulle case vicine. Il maestoso cedro del Libano che svettava nel giardino del civico 34 di via Martiri Patrioti a Malnate, alto più di trenta metri, è ora un piccolo moncone non più alto di quattro metri. Una squadra di sei uomini con tanto di gru lo ha letteralmente “smontato” prima ramo per ramo e poi riducendo a blocchi il tronco. Un’operazione resa difficile sia dalle dimensioni della pianta che dagli spazi ridotti in cui doveva operare la squadra di giardinieri.

