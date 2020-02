Ad Agra si inventano i “panettoni“ Minions

Per i daltonici sono dei banali “panettoni“ in cemento. Ma per i bimbi che passano da piazza Pasquinelli ad Agra in questi giorni è un po’ come rivivere la saga cinematografica di “Cattivissimo me“: i blocchi di cemento per fermare il traffico sono stati colorati di giallo.

Proprio il colore dei Minions, personaggi pestiferi e pasticcioni in grado di combinarne una dietro l’altra.

Non c’è pericolo per quelli di Agra, perché una volta posizionati a terra non si muovono più.

«Faranno la guardia al parcheggio delle moto», spiega divertito il sindaco Luca Baglioni.

«È un’idea del vice sindaco Andrea Colombo: stiamo cercando di dare una veste più colorata al paese, investendo anche sulla riqualificazione di alcuni parchi pubblici pensata apposta per i nostri bimbi», continua l’amministratore.

Ma l’artista, chi é? «Si tratta di un giovane del paese che sta frequentando l’accademia delle belle arti che ha realizzato le opere. Si chiama Samuele Omati e siamo molto orgogliosi di lui»