Al Circolo Gagarin inizia una settimana per tutti i gusti

Anche questa settimana le cose da fare sono veramente tante al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Dalla musica al cinema, passando per la fantascienza che diventa realtà l’agenda del circolo di via Galvani sono molte, con un’importante novità che farà felici molti soci.

Debutta dal 12 febbraio ogni mercoledì sera dalle 21 per “Parla come mangi”, ovvero la serata in lingua del Circolo. “Tutti i nostri soci potranno mettersi alla prova con le lingue straniere -spiegano dal Gagarin- sedendosi ad uno dei tavoli dotati di bandierina che indicherà la lingua parlata. Informale, semplice e gratuito”.

Ecco il programma della settimana. Giovedì 13 febbraio torna Starcrash, la serata in cui scienza e fantascienza si scontrano. Questa settimana si parlerà di esplosioni stellari, raggi gamma ed estinzioni di massa, tipo quella dei dinosauri con Om Sharan Salafia, astrofisico dell’INAF – Osservatorio astronomico di Brera. Scopri di più.

Venerdì 14 febbraio continua invece l’omaggio a Kobe Bryant con una nuova partita proiettata. si tratta della storica gara 5 dei Playoff 2003: Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers.

NeverWas Radio torna al Circolo sabato 15 febbraio in compagnia di Eugenia Post Meridiem e Goldfish Recollection. Per una serata tra soul, indie rock e psichedelia. Scopri di più.

Domenica 16 invece nuovo appuntamento col cinema orgogliosamente indipendente. Nuovo appuntamento con Cine Underground con Bloodsucker’s Planet: fantascienza, vampiri e scarafaggi parlanti in un film girato come se fossimo ancora negli anni ’60. Scopri di più.