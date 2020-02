Al via il servizio di Security Point, organizzato dalla Polizia Locale

Nella mattinata di Sabato 22 febbraio 2020 in piazza Dante a Ferno ha avuto inizio il servizio di Security Point messo in atto dal Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno. L’attività si è svolta utilizzando il nuovo Ufficio Mobile, di recente acquisizione del Comando, modernamente attrezzato per tutte le esigenze istituzionali.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Emanuele Mattei ed alcuni agenti, si sono messi a disposizione dei numerosi cittadini, come punto di ascolto nell’ottica di un percorso di reciproca collaborazione, ascoltando direttamente e personalmente le segnalazioni dei cittadini che hanno fatto presente alcuni disagi legati alla sosta selvaggia delle auto nel centro abitato, segnalando alcuni danneggiamenti dell’arredo urbano, lamentando l’irregolare conferimento dei rifiuti che, nonostante la costante opera di monitoraggio effettuata con alcune foto trappole, purtroppo continua.

Sul posto era presente, oltre al Comandante Mattei che ha voluto personalmente ricevere le segnalazioni per meglio comprendere le esigenze della comunità, anche il l’Assessore alla Sicurezza dell’Unione e Sindaco di Ferno Filippo Gesualdi soddisfatto per l’interesse manifestato da parte dei suoi concittadini per l’iniziativa.

«L’auspicio – ha dichiarato il Sindaco – è che questo servizio, che mi piace definire una sorta di “polizia di prossimità”, avvicini sempre di più i cittadini alle istituzioni affinché l’attività della Polizia Locale possa essere percepita non solo come un momento di repressione di comportamenti sanzionabili, ma soprattutto, e lo voglio sottolineare, come un servizio di prevenzione, di ascolto e di vicinanza alla cittadinanza».

L’attività di Security Point sarà replicata periodicamente anche in altre zone del paese, come l’area mercato o il parco comunale. L’esperienza sarà prevista a breve anche nell’altro comune dell’Unione, Lonate Pozzolo.