Alberi sulla strada e sulla rete elettrica: Boarezzo isolata e senza corrente

Il vento forte di questa mattina ha provocato la caduta di diversi alberi anche in Valganna.

A subire le conseguenze più serie la frazione di Boarezzo che da qualche ora è isolata a causa degli alberi che bloccano entrambe le strade di accesso. Due alberi sono caduti sulla strada che da Ganna porta alla frazione, e altri due sul tratto di strada che da Boarezzo scende a Ghirla.

Sul posto anche il sindaco Bruna Jardini, che da questa mattina si sta prodigando per correre ai ripari: «Stiamo attendendo i Vigili del fuoco, che però ovviamente hanno molte chiamate – ci ha detto alle 10,40 – Abbiamo anche avvisato Enel perché gli alberi cadendo hanno abbattuto alcuni cavi della linea elettrica, e dunque diverse abitazioni sono senza corrente. Anche la Protezione civile è al lavoro, ed è già intervenuta in via Figini, a Ghirla, per altre piante cadute».