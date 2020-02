Alla Galilei, lezione di opera lirica con il baritono Pialli

Un baritono in classe. È successo alla primaria Galilei di Avigno, quartiere di Varese, dove gli alunni si stanno preparando al Rigoletto che andrà in scena lunedì 24 febbraio per il progetto “Opera Domani” che coinvolge i bambini del ciclo primario nell’allestimento di un’opera lirica.

L’ospite di riguardo è stato il famoso e importante Jaime Eduardo Pialli la cui carriera è iniziata proprio a Varese per proseguire con diverse tournée in Italia e all’estero. Non solo, Pialli è stato proprio alunno del comprensivo, la vicina Locatelli di Masnago.

L’incontro è stato ricco di domande e scambi di “opinione” sul lavoro di cantante lirico e sull’importanza della musica. Gli alunni, però, sono rimasti affascinati anche dalla figura di Giuseppe Verdi.

Al termine dell’incontro, al baritono è stato fatto un dono speciale , uno strumento musicale creato dagli stessi alunni: il bastone della pioggia accompagnato da un biglietto di augurio e di ringraziamento “la musica è la lingua dello spirito!”.

Un saluto particolare all’artista Pialli è stato rivolto anche dall’assessore Dino De Simone intervenuto alla lezione.

Appuntamento, quindi, lunedì 24 febbraio al teatro Openjobmetis di Varese per una versione inedita e corale del Rigoletto di Verdi.