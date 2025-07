All’oratorio di Capolago il parco estivo Mamilandia, per bambini da 0 a sei anni accompagnati

C’è chi osserva incuriosito un cantiere edile, e chi si lascia affascinare da un altro tipo di costruzione: quella di una comunità che cresce insieme, giorno dopo giorno. È questa la visione alla base di Mamilandia, il parco estivo pomeridiano che torna anche quest’anno all’oratorio di Capolago, dal 30 giugno al 18 luglio, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30.

Un’educazione che parte dalle fondamenta

Come in un cantiere, l’educazione richiede tempo, dedizione e soprattutto relazioni. Ogni bambino, fin dai primi istanti di vita, possiede già il proprio “materiale” per costruire la persona che diventerà. Ma, come recita il messaggio che accompagna l’iniziativa, “un mattone da solo non costruisce una casa”. Servono altre mani, altri sguardi, altri cuori. È in questa prospettiva che Mamilandia si propone come luogo di accoglienza e condivisione, dove bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da mamme, nonni e zii, possono trovare uno spazio sicuro e aperto, in cui giocare e crescere insieme.

Un luogo di incontro libero e gratuito

Mamilandia non prevede iscrizioni, non impone orari fissi né costi di partecipazione. L’ingresso è libero e spontaneo, anche solo per mezz’ora. L’unico “biglietto” richiesto è il desiderio di partecipare, di lasciarsi coinvolgere, di aprirsi all’incontro con gli altri. Tra giochi, canti, laboratori, balli, merende condivise e momenti di preghiera, ogni pomeriggio si trasforma in un’occasione preziosa di relazione e collaborazione, dove ognuno diventa “collaboratore della felicità dell’altro”.

Un’esperienza di comunità, ispirata alla semplicità

Il progetto, fortemente radicato nella dimensione spirituale, trae ispirazione da un’idea di accoglienza incondizionata: una “casa senza porte”, progettata da Dio Padre, che parla ai piccoli e ai semplici. Non si tratta solo di animazione o intrattenimento, ma di una vera esperienza comunitaria, che mette al centro il valore dell’incontro, della cura e della gioia condivisa.

L’oratorio di Capolago, servito dalla linea A del trasporto urbano, si conferma anche quest’anno il luogo ideale per ospitare questa iniziativa, nata per offrire uno spazio di socialità serena e accessibile a tutte le famiglie.

Un invito a non restare soli

«Non restate a casa durante l’estate», è l’invito lanciato da chi anima Mamilandia. «Ritroviamoci insieme, mettiamoci a disposizione gli uni degli altri, in ascolto di un Padre che è di tutti». Perché, come in ogni cantiere che si rispetti, costruire qualcosa di bello richiede il contributo di ciascuno.