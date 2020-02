Ancora più facile installare una vasca idromassaggio

Forse non tutti lo sanno ma per avere a disposizione una grande vasca idromassaggio non serve possedere anche un bagno enorme. Le nuove installazioni si possono infatti effettuare anche all’aperto, ad esempio su un terrazzo o in giardino. In questo modo creare un angolo relax è più semplice e alla portata di chiunque. Grazie alle proposte di alcune aziende scegliere tra le SPA Minipiscine idromassaggio è possibile praticamente per chiunque.

L’idromassaggio in giardino

Le minipiscine con idromassaggio da esterno sono una pratica soluzione per chi desidera il massimo del comfort ma non ha un angolo della casa sufficientemente grande. Si tratta di installazioni perfette per l’esterno, quindi adatte ad essere posizionate in uno spazio non eccessivo e possono essere munite di una serie di interessanti accessori, come ad esempio un riscaldatore, un sistema di aromaterapia o un faro subacqueo. Stiamo parlando di vere e proprie mini piscine, con le quali si possono effettuare trattamenti degni di una SPA professionale. Per installare una mini piscina di questo genere sono sufficienti circa 5-6 metri quadrati di spazio, possibilmente nei pressi di una presa d’acqua e di un allaccio alla rete elettrica di casa.

Una vasca idromassaggio in casa

Tra i modelli di ultima generazione troviamo anche vasche idromassaggio del tutto simili, nelle dimensioni, alle classiche vasche da bagno. In sostanza si possono inserire nel bagno di casa, sostituendo così la vasca già presente. Si tratta di basche munite di apposite pompe, che sono installate nascoste al di sotto della struttura. I numerosi getti permettono di ottenere acqua ad alta pressione, che scioglie la muscolatura e allevia le tensioni dovute a una giornata stressante. I nuovi getti d’acqua possono essere muniti di un apposito sistema autopulente, che garantisce un funzionamento perfetto della vasca idromassaggio nel tempo.

Perché avere una vasca idromassaggio

Un tempo questo tipo di accessorio era un vero lusso, riservato a pochissime persone; questo sia per i prezzi, un tempo decisamente molto più elevati rispetto ad adesso, sia per lo spazio necessario. Sostituire la vecchia vasca da bagno con una moderna vasca idromassaggio consente di approfittare al massimo dei benefici dati dai getti di acqua. Capita a tutti di avere una giornata pesante al lavoro, di sentirsi stanchi e agitati, di non riuscire a dormire bene la notte. I getti calibrati di una buona vasca idromassaggio permettono di allentare le tensioni della muscolatura, così come di conferire uno stato di perfetto relax, che permette di diminuire i fastidi dell’emicrania. L’immersione in acqua a temperatura controllata riduce i dolori articolari, al contempo la pressione dei getti migliora la circolazione.

Accessori aggiuntivi

Le vasche idromassaggio oggi disponibili in commercio possono essere dotate anche di pratici accessori, che ne rendono più semplice e pratico l’utilizzo, a partire dai pannelli di controllo touch, o del sistema automatico di pulizia dei tubi di scarico. Non dimentichiamoci poi dei comodi poggiatesta, o anche della possibilità di installare vasche idromassaggio utilizzabili in due persone, per il massimo comfort anche in coppia.