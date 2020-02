Carnevale di Porto Ceresio: una domenica di colori e allegria in riva al lago

Domenica 23 febbraio, a partire dalle 14, le vie e le piazze di Porto Ceresio si riempiranno di suoni, colori e tanta allegria per la 43° edizione del Carnevale Ceresino, un appuntamento molto atteso non solo dagli abitanti del paese, ma anche da tante persone provenienti da altri comuni.

Carri allegorici, gruppi in maschera e bande (in tutto una ventina di elementi) garantiranno un bel pomeriggio all’insegna della spensieratezza e della voglia di far festa e di divertirsi.

«Da 43 anni questo è un appuntamento molto sentito e apprezzato – dicono gli organizzatori – anche per la splendida cornice paesaggistica ma soprattutto grazie all’impegno di tantissime persone in grado di realizzare, sotto forma di carri e gruppi, idee originali, fantasia e creatività: impegno e fatiche che sono sempre ripagati dall’affetto e dall’apprezzamento del numeroso pubblico che accorre a vedere»

Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione è stata organizzata dall’Associazione “Porto Aperta”: «Si tratta di un’associazione relativamente giovane – spiega il portavoce Fabio Palazzolo – nata con l’intento di valorizzare il territorio attraverso iniziative di vario tipo, che da neppure due mesi sta cercando di rilanciare il proprio operato grazie all’innesto di nuove forze e di tante idee. L’entusiasmo e la voglia di collaborare dei componenti dell’associazione hanno sopperito a quella che inizialmente sembrava un’impari lotta contro il tempo e hanno portato al raggiungimento di un obiettivo importante: garantire anche quest’anno la bella iniziativa».

«L’organizzazione della manifestazione è stata possibile anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, delle altre associazioni di Porto Ceresio e delle persone che fino allo scorso anno facevano parte del Comitato organizzatore dell’evento, che hanno offerto il loro prezioso contributo perché l’attività potesse realizzarsi. Non va dimenticato poi l’apporto dato, in svariati modi, da privati cittadini che sono stati una risorsa preziosa senza la quale non sarebbe stato possibile raggiungere nessun risultato».

La tradizionale sfilata di domenica sarà preceduta dal Carnevale dei bambini, che si terrà sabato 22 febbraio alle 15 alla Palestra comunale.