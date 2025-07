A Porto Ceresio una nuova rotatoria collega la ciclabile alla statale, venerdì mattina l’inaugurazione

Sarà inaugurata venerdì 18 luglio alle 11 la nuova rotatoria di collegamento tra il sistema ciclopedonale e la Strada statale 344 dir, all’altezza di via Mazzini a Porto Ceresio. L’intervento rientra nel piano di messa in sicurezza, riqualificazione e potenziamento della rete cicloturistica promosso dalla Comunità Montana del Piambello all’interno dell’iniziativa Varese#doyoubike, il progetto della Camera di Commercio di Varese per lo sviluppo e la promozione del cicloturismo in provincia di Varese.

Parte del progetto “I Laghi in Bicicletta”

L’opera rappresenta uno dei punti strategici di innesto tra viabilità stradale e i percorsi ciclabili che in futuro percorreranno tutta la Valceresio e va a migliorare la fruibilità e la sicurezza per ciclisti e pedoni. Il progetto, promosso dalla Comunità Montana del Piambello, punta infatti a rendere il territorio più accessibile e attrattivo per il cicloturismo, incentivando al tempo stesso una mobilità dolce e sostenibile. L’infrastruttura si inserisce nel disegno più ampio di “I Laghi in Bicicletta”, un progetto di Varese#doyoubike, che mira a valorizzare i percorsi naturalistici attorno ai laghi del territorio varesino, promuovendo un turismo lento e a misura d’uomo.

All’inaugurazione della nuova rotatoria saranno presenti il presidente della Comunità Montana del Piambello Paolo Sartorio e il sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo.