Auguri alla signora Maria, che compie 103 anni

Oggi la RSA Camelot ha festeggiato la sua ospite più longeva, la signora Maria Magnaghi che oggi ha spento ben 103 candeline.

La sig.ra Maria è nata nel 1917 a Samarate dove è vissuta fino all’ingresso al Camelot avvenuto oramai dieci anni fa, nel gennaio 2010, ed è diventata cittadina gallaratese alla veneranda età di 100 anni.

Si è sposata durante la Seconda Guerra Mondiale e ha avuto un unico figlio maschio. È rimasta purtroppo vedova presto e anche il figlio è deceduto a soli 46 anni. Una vita non proprio semplice, senza particolari agi, vissuta lavorando molto nella tessitura e superando, con un sorriso e il buon carattere che l’ha sempre contraddistinta, tutte le avversità e le difficoltà che si presentavano.

La signora Maria ha sempre amato cantare e, anche con l’avanzare dell’età non ha mai rinunciato a prendersi cura del suo aspetto e a circondarsi degli amici del centro anziani. Se le si chiede come si possa invecchiare così bene, ci risponde sorridendo e forse è proprio così: mantenere il buon umore è il segreto per superare le difficoltà che la vita riserva senza abbattersi.

Oggi a festeggiarla insieme alla sorella (di 9 anni più giovane), la nipote, la pronipote, anche il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, che per l’occasione le ha fatto indossare la fascia tricolore e le ha rivolto un augurio speciale “dopo i 100 anni vissuti a Samarate altri 100 a Gallarate”.

Alla sig.ra Maria i più cari e affettuosi auguri da parte del Presidente di 3SG Giacomo Peroni, dal Consiglio di Amministrazione, da tutto il personale e dagli Ospiti del Camelot