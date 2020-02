Auto nel supermercato: scatta l’ironia social dei ticinesi

Lunedì 3 febbraio un’automobile si ritrova, dopo averne sfondato la porta, fra le corsie di un supermercato poco distante dal confine svizzero, nel comune di Cadegliano Viconago.

Il fatto di cronaca arriva nel vicino cantone Ticino, dove non passa inosservato a chi gestisce i profili social della catena di supermercati “Migros”.

Pochi giorni dopo viene infatti pubblicata una foto in cui dichiarano: “Nei nostri supermercati non c’è spazio per alcolici, sigarette e OGM. E nemmeno per le automobili nel reparto frutta e verdura.”, scatenando i commenti divertiti dei clienti ai quali risponde in maniera ancora più ironica il profilo del supermercato.

“Quante storie per un auto, magari voleva solo fare una grande spesa e riempire il bagaglio”, scrive un cliente “Sì, ma infatti! Uscendo pare abbia pagato col telepass.”, risponde Migros. E ancora: “Siete indietro, sono i nuovi drive In” commenta ironico qualcuno, che si sente obiettare “Un po’ troppo… In!”.

Fare ironia sui social network ormai, sì sa, (ri)paga. Ce lo insegna la Taffo Funeral Service diventata celebre per l’umorismo dissacrante dei suoi post su Facebook e delle ormai centinaia di migliaia di persone che si sono iscritte alla pagina dell’agenzia funebre, nonostante il tipo di servizio non proprio “accattivante” offerto dall’azienda.

E il Canton Ticino può vantare una lunga tradizione di pubblicità ironiche note anche ai numerosi italiani che vivono lungo il confine, e che anche questa volta non ha mancato di regalare risate. Risate che non conoscono dogane, come le notizie bizzarre di cronaca.