Auto fuori strada in Viale Belforte, ferita una donna

Una donna di 42 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto prima dell’alba a Varese.

L’auto è uscita di strada in Viale Belforte poco prima delle sei del mattino sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando cittadino e ambulanza e auto medica

In codice rosso.

Le condizioni della donna per fortuna si sono rivelate meno gravi di quanto si pensava inizialmente: estratta dal veicolo, è stata infatti trasportata in ospedale in codice giallo, ferita ma non in immediato pericolo di vita.