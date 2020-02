Bambini esploratori: pronti due kit per nonni e genitori

Casa del nonno è un rifugio sicuro per ogni nipote, ma al quarto giorno di sospensione scolastica, e con altri (almeno) tre di fronte, il gioco si fa duro per tutti. Partendo da questa premessa le guide di Archeologistics hanno inventato due kit di indagine, completi di indizi, mappa, matita, per condurre grandi e piccini alla scoperta del centro storico varesino e del Sacro Monte.

Ogni kit può essere utilizzato da due o tre persone per volta, stimolandone la curiosità. Sono un invito a passeggiare in zone pedonali e – soprattutto – non hanno nessuna controindicazione sanitaria.

“Se rispettare le indicazioni fornite dalle autorità per contenere il virus è assolutamente doveroso – spiegano i promotori – nulla vieta di godersi una bella passeggiata in città con i piccoli e soffermarsi con loro a scoprire ciò che di solito non raggiunge la nostra attenzione”.



I kit proposti sono due, “Un borgo da scoprire” è dedicato al Sacro Monte di Varese, mentre “Indagine in città” esplora il centro storico di Varese. Entrambi i kit propongono una decina di quesiti, la cui risposta va ricercata tra le mura del centro città, da corso Matteotti e le viuzze che vi gravitano intorno, sino a Palazzo Estense; oppure nell’antico borgo del Sacro Monte e attraverso le vie coperte, raggiungibili a piedi o – anche in questo week end – tramite la funicolare.

Sarà divertente per i piccoli ma senza dubbio svelerà qualcosa di nascosto anche a nonni e genitori.

Ciascuno potrà affrontare l’indagine nel momento preferito, senza vincoli di orari o tempi: i luoghi da indagare sono tutti raggiungibili dall’esterno anche dopo la chiusura dei negozi o nei giorni festivi.

E per chi non riuscisse a trovare una risposta, o per chi avesse qualche dubbio per arrivare a fine percorso? “Nessun problema, è come se fossimo con voi – rispondono le guide – basterà scrivere un wapp al 328 8377206 con SOS seguito dal dubbio in questione: una guida risponderà in tempo reale.

Infine chi riuscirà a completare l’indagine, potrà inviare una foto del team investigativo: la risposta sarà la comunicazione speciale di un ulteriore segreto sul percorso appena concluso.

I due kit vengono proposti insieme, corredati di matita per la risoluzione, al costo di € 10 complessivi.

Per info e prenotazioni scrivere a info@archeologistics.it oppure 328 8377206.

I kit saranno consegnati a domicilio (per la città di Varese) oppure si potranno ritirare da un operatore Archeologistics nella mattinata di venerdì 28 febbraio in piazza Monte Grappa, a Varese, e nei giorni seguenti in base agli accordi di prenotazione.