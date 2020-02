Il Busto 81 si prende il primo posto

C’è una nuova capolista nel Girone A di Eccellenza: è il Busto 81 che vince e sorpassa il Verbano, che non nel 2020 non ha ancora conosciuto il sapore del successo. In Promozione pareggio interno per la capolista Gavirate.

ECCELLENZA

Domenica da sogno per il Busto 81, che batte 4-0 l’Accademia Pavese e si porta al primo posto sfruttando al meglio il ko del Verbano, 2-0 sul campo del Pavia. La Varesina si prende la terza piazza superando nello scontro diretto di alta classifica 2-1 la Vogherese. Frena anche la Rhodense, trafitta in casa 2-1 dalla Sestese, mentre ritrova la vittoria l’Ardor Lazzate che ha la meglio 2-1 del Settimo. Pari senza reti tra Fenegrò e Calvairate, la Vergiatese passa 2-1 a Milano contro l’Alcione mentre la Castanese rifila un bel 4-1 al Mariano.

CLASSIFICA: Busto 81 38; Verbano 36; Varesina 34; Rhodense 33; Vogherese 32; Accademia Pavese 17; Calvairate, Pavia, Ardor Lazzate 26; Vergiatese, Alcione 25; Settimo Milanese 22; Sestese 21; Mariano 18; Castanese 15; Fenegrò 13.

PROMOZIONE

L’Olipia impone l’1-1 interno alla capolista Gavirate e la Besnatese prova a riavvicinarsi vincendo 2-0 a Sacconago contro il Cas. Il Sedriano pareggia 1-1 a Uboldo, il Morazzone non va oltre l’1-1 contro il Vighignolo e allora al terzo posto sale la Base 96 che vince 4-0 sul Meda. Vittorie importanti per il Gorla Maggiore, 1-0 sull’Universal Solaro, e per l’Accademia Vittuone, 5-4 a Fagnano. Pari anche per l’Union Villa Cassano, 1-1 a Magenta.