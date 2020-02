Camion colpisce i contatori del gas e scappa

Ha colpito un muretto, strappando i contatori del gas e poi è fuggito. L’impatto è avvenuto intorno alle 19 di questo pomeriggio, lunedì 17 febbraio, in Via Lazzaretto quando un camion, per cause ancora da capire, ha colpito la parete e le cabine dei contatori. L’uomo al volante non si è fermato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saronno per mettere in sicurezza la zona, chiudere la fuoriuscita di gas e mettere in sicurezza la strada. Ad operare anche i tecnici dell’azienda di fornitura del gas, per ripristinare il servizio. Non si registrano altre cose o persone coinvolte.