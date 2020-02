Caronnese a Chieri per continuare a guardare in alto

Trasferta piemontese per la Caronnese, che sarà impegnata domenica 16 febbraio (ore 14.30) sul temibile campo di Chieri.

Uno scontro che per il Girone A di Serie D è ormai diventato una classica. Le due squadre negli ultimi anni si sono incrociate a più riprese, dando sempre vita a incontri equilibrati e combattuti.

La Caronnese però sa di non poter lasciare punti per strada e si presenterà sul campo del Chieri con la consapevolezza di dover conquistare l’intera posta per rimanere a contatto con il vertice della classifica. Il Prato è distante 4 lunghezze, la Lucchese 3 e non vincere significherebbe perdere terreno.

Il Chieri invece sta lottando per recuperare terreno per raggiungere la zona playoff. Con 33 punti è appena fuori dai giochi per gli spareggi promozione e l’obiettivo è quello di sfruttare il fattore casalingo per fare ottenere un successo.