Giovedì 6 febbraio al Cineforum delle Arti di Gallarate viene proiettato il film Che fine ha fatto Bernadette?

Ambientato a Seattle e diretto da Richard Linklater, segue la storia di Bernadette (Cate Blanchett), moglie di Angie (Billy Crudup), sempre più occupato a sviluppare il proprio progetto per Microsoft oltre che mamma amorevole della quindicenne Bee (Emma Nelson). La donna è completamente dedita alla sua famiglia, per la quale ha sacrificato anche la sua professione.

Con il suo carré liscio e i grandi occhiali neri dietro a cui si maschera in tutta la prima parte del film si cela una donna geniale capace venti anni prima di essere uno degli architetti più brillanti della sua generazione.

Bernadette ha un atteggiamento totalmente disinteressato verso le altre mamme, in particolare verso Audrey (Kristen Wiig), sua vicina di casa, con cui non va affatto d’accordo. Ma la sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta da un evento inaspettato…

Il film è introdotto e commentato dal critico cinematografico Roberto Della Torre.