Chiuso giovedì un tratto di via Vidoletti

Lavori in corso a Cuveglio. Nella giornata di giovedì 27 febbraio sarà chiusa la via Vidoletti all’altezza del civico 63 per opere di posa di canali in una casa.

I pluviali verranno posti da una ditta specializzata e per l’occasione la strada non sarà transitabile all’altezza del civico 63.

Il provvedimento è a partire dalle 8.30 e fino al termine dei lavori.

La via Vidoletti è una lunga strada che collega diverse frazioni di fondovalle e corre parallela alla statale.