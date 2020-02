In coda con una rosa per l’autografo di Elettra Lamborghini

In tantissimi hanno riempito la galleria Manzoni per aspettare Elettra Lamborghini, la giovane artista appena uscita da Sanremo e pronta a lanciare il suo nuovo album in tutta Italia.

Proprio il suo più recente lavoro discografico l’ha portata a Varese, nello spazio di Varese Dischi, per accogliere i tanti fan e firmare autografi.

Chi in coda con una rosa, chi con un cimelio da far firmare, in centinaia hanno atteso il suo arrivo pronti a strappare un selfie o un abbraccio di ricordo.