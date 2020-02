Code sul cantiere della statale, incontro a Luino

Qualche problema sul cantiere della statale 394 col transito regolato da semaforo, che ieri sera ha generato code in direzione Luino, di rientro serale soprattutto per quanto riguarda i frontalieri.

A dire il vero sui social si segnalavano da giorni alcuni problemi che sono stati affrontati questa mattina con una riunione tecnica fra i rappresentanti dei due Comuni, la polizia locale e i responsabili del cantiere.

In questi giorni è stato realizzato un test per migliorare la viabilità ma che è andato ad influire negli orari di punta sui tempi di attesa per liberare il semaforo in direzione Luino.

Gli amministratori assicurano che da questa sera la tempistica verrà ripristinata correttamente.

«Vorrei tranquillizzare tutti gli automobilisti che su questo problema stiamo ponendo una grande attenzione», ha commentato il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera.