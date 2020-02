Colombo difende la pasticcera: “Voci infondate su di lei”

“Sono circondate delle voci infondate ed è bene fare chiarezza”. Maurizio Colombo risponde alle voci uscite negli ultimi giorni, secondo cui la il comune vanterebbe un credito per 10 mila euro nei confronti della pasticceria in centro a Cardano al Campo appena fallita.

“È vero, il comune ha un credito, ma nei confronti della vecchia gestione, che per sei anni non ha pagato la Tari. Il team che attualmente si occupa del punto vendita è in regola con i pagamenti di tutte le somme dovute al comune“. È stato possibile risalire alla cifra con i controlli effettuati dagli uffici comunali. “Un controllo che – promette il sindaco – porteremo avanti per tutta la durata del nostro mandato”.

“Spiace vedere che, senza informarsi troppo, si sono fatte ipotesi sbagliate che hanno messo in dubbio la professionalità e l’impegno di una donna cardanese che ha scelto di aprire un’attività a Cardano e che, giorno dopo giorno, come molti altri cardanesi, tengono viva la città alzando la saracinesca”.