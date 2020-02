Controlli di polizia in due scuole gallaratesi, segnalati due studenti

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti la polizia ha effettuato insieme alla guardia di finanza di Gallarate e Malpensa un servizio di prevenzione e controllo in due istituti scolastici di Gallarate.

Durante le operazioni di controllo due studenti sono trovati in possesso di quantitativi di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish) per uso personale (in un caso già confezionata in uno “spinello”) e sono stati, quindi, segnalati alla Prefettura di Varese, quali assuntori. Nelle zone esterne di uno dei due istituti istituto è stato rinvenuto e sequestrato un discreto quantitativo di marijuana, variamente confezionata.

Il commissariato spiega di aver disposto i controlli anche in risposta alla richiesta di garantire sempre maggiore sicurezza da parte delle famiglie, dei dirigenti scolastici e degli insegnanti poiché lo spaccio è un reato particolarmente grave se consumato nei pressi delle scuole, in considerazione che proprio nel luogo deputato alla loro realizzazione e crescita socio- culturale, i giovani possano maturare le prime esperienze di contatto con il mondo delle sostanze psicotrope.

L’attività ha stata condotta dagli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Gallarate insieme ai militari dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Malpensa.