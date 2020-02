Coronavirus, Villa Panza e Villa Bozzolo chiuse al pubblico

Modifiche alle aperture anche per i beni dei FAI- Fondo Ambiente Italiano, in ottemperanza dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 per il caso Coronavirus. Villa e Collezione Panza di Varese e Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno resteranno chiuse al pubblico fino a lunedì 2 marzo. Seguiranno comunicazioni dai loro canali ufficiali per comunicare ulteriori informazioni.