A cosa serve la quarantena

A cosa serve, davvero, la quarantena?

A cosa serve evitare assembramenti, chiudere scuole, lavorare da casa?

A spiegarlo, in una delle sua seguitissime stories, è Dario Bressanini, nato a Saronno, Chimico e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia (DISAT) dell’Università degli Studi dell’Insubria a Como, ma soprattutto divulgatore scientifico e ormai star letteraria e social, per chi vuole capirne di più di scienza applicata nelle “faccende quotidiane”.

Con la sua consueta chiarezza e semplicità, ha affidato a Instagram una spiegazione comprensibili a tutti del perché si sta in quarantena: che, sia chiaro fin dall’inizio, non è per proteggere noi stessi dal contagio…