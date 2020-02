Cuggiono, Mattarella scioglie il Consiglio. Ora il voto

Ora è ufficiale: il Consiglio comunale di Cuggiono e Castelletto è sciolto, e adesso si andrà al voto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato infatti il decreto che decreta lo scioglimento del Consiglio.

Le elezioni amministrative sono previste per domenica 31 maggio, dopo che, il 13 febbraio scorso, il Consiglio aveva approvato una mozione per sfiduciare la sindaca Maria Teresa Perletti. In questo periodo di transizione il comune sarà amministrato dal prefetto Lucia Falcomatà e dal vicario Silvia Caprio.

