Da Busto Arsizio a Castelletto di Cuggiono a piedi

Una passeggiata nella zona agricola che circonda la provincia di Milano a Nord Ovest e quella di Varese a Sud Est, tutta in piano e percorribile anche in bici, alle persone a mobilità ridotta o con i passeggini. Un percorso che coincide con la quinta tappa della Via Francisca del Lucomagno.

Galleria fotografica VA in giro tappa 21 Busto A. Castelletto di C. 4 di 18

Qui potete scaricare le tracce GPX, KML e FIT

Si entra presto nel Parco dell’Alto Milanese. Area verde a circa 3 km dalla grande città che si estende su circa 360 ettari, suddivisi tra il Comune di Legnano, il Comune di Busto Arsizio e il Comune di Castellanza. I confini sono delimitati dalle periferie dei tre comuni e comprendono una vasta area prevalentemente agricola.

L’interesse per il parco è cresciuto nel tempo, al punto da imporre l’esigenza di una sempre maggiore sua riqualificazione che ha portato all’introduzione di numerose piste ciclabili. I lavori oramai conclusi hanno permesso di arrivare ad avere percorsi di circa 8,5 km.

La tappa prosegue per campi di mais e, nella tarda primavera, di papaveri in fiore. Passiamo per Buscate, dove è possibile fare una piccola pausa ristoratrice, e continuiamo fino a Cuggiono.

La parte più scenografica della seconda metà sono i canali, che accompagnano il cammino con il lento scorrere delle acque.

La meta prevista dalla tappa è a Castelletto di Cuggiono, che fa parte del territorio del Parco del Ticino in Lombardia, confinante ad ovest col Piemonte, dal quale è separato dal fiume Ticino. Monumenti e luoghi storici, come Villa Clerici o il Ponte sul Naviglio Grande, ne fanno una tappa imperdibile.