Vendeva droga dal terrazzo, pusher arrestato a Buscate

Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un cittadino straniero, irregolare, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che era solito consegnare la droga lanciandola dal terrazzo di un immobile nel Comune di Buscate.

L’attività dello spacciatore era finita anche al centro di un servizio andato in onda all’interno di noto programma televisivo. In questo modo, le autorità hanno scoperto il curioso smercio di sostanze che si verificava regolarmente in un casolare abbandonato alle porte di Milano, dove i pusher, dopo aver confezionato gli stupefacenti e aver ricevuto il denaro per le dosi concordate, consegnavano la droga lanciandola dal terrazzo dell’immobile.

I poliziotti, mentre transitavano in servizio nel Comune di Buscate, nella serata di mercoledì 10 dicembre, hanno notato un insolito andirivieni di persone. Hanno quindi deciso di tenere sotto controllo un soggetto trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata proprio nello stabile diventato presidio di illegalità.

Approfittando della scarsa visibilità in orario serale, gli operatori della Squadra Investigativa del Commissariato di Busto, insieme al personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno fatto scattare il blitz. Gli agenti sono entrati nello stabile e hanno colto in flagranza di reato il pusher, che si trovava nei medesimi punti mostrati nel servizio televisivo mentre preparava le dosi di droga da cedere.

Durante l’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati 12 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 30 grammi di eroina, oltre a sostanza da taglio, bilancino di precisione, telefoni cellulari e denaro contante

Il soggetto, già gravato da precedenti penali, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto il giudizio direttissimo.