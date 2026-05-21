A Buscate coca, eroina e hashisc pronta consegna: la lanciavano dal balcone

La Polizia di Stato di Busto Arsizio, congiuntamente a personale dell’ufficio di polizia giudiziaria della Locale di Castano Primo e della sezione di PG della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha dato esecuzione, nei giorni scorsi, ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio a carico di due uomini dediti alla cessione di sostanze stupefacenti nel Comune di Buscate, in quella zona tra il Ticino e l’Alto Milanese.

La misura cautelare è l’esito dell’attività di contrasto allo spaccio nei boschi iniziata lo scorso dicembre: i poliziotti del Commissariato bustocco avevano avuto informazioni sull’attività di spaccio nei pressi di un casolare abbandonato alle porte del paese, già oggetto di un servizio televisivo del programma “Striscia la notizia”.

Il cascinale era diventato un presidio di illegalità, con un bizzarro modus operandi dei pusher: dopo aver ricevuto il denaro per le dosi concordate lanciavano la droga dal terrazzo dell’immobile.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno permesso di documentare sia con metodi tradizionali che anche attraverso attività tecnica un fiorente “market” della droga aperto anche in orario notturno fino alle prime luci dell’alba, che offriva ai clienti cocaina, eroina e hashish.