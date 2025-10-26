65enne di Buscate muore per un malore sul posto di lavoro a Turbigo.
Il decesso di è verificato domenica mattina alle 8 in un'azienda di lavorazione del metallo
Un malore sul posto di lavoro, l’arrivo dei soccorsi chiamati dai colleghi ma per un 65enne di Buscate questa mattina (domenica) non c’è stato niente da fare mentre stava lavorando in un’azienda di Turbigo che lavora il metallo.
Il decesso si è verificato attorno alle 8 del mattino. Sul posto sono arrivati ambulanza della Croce Bianca di Magnago e l’automedica ma il 65enne era già morto quando sono arrivati.
Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Stazione locale per i rilievi del caso. Da quanto appurato il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.
