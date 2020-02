Da cuore a cuore, una mattina all’insegna del dono

Una mattina all’insegna del dono e dello scambio quella di sabato 15 febbraio nei locali del circolo Wood di Arona. Un’importante incontro dal nome “Di mano in mano, da cuore a cuore” con lo scopo di aiutare famiglie in difficoltà del territorio e per vivere un momento di condivisione attraverso il dono e lo scambio di abiti e accessori per bambini da 0 a 5 anni. Questa iniziativa è nata dall’idea di un gruppo di mamme del consultorio aronese e fondatrici del blog chiamato Mammaparliamone. Francesca Abbiati, Anna Caforio, Simona Lala, Francesca Granauro, Fabiana Giordano, Marzia Vasapollo, Ginevra Diana, Michela Ferrara queste sono solo alcune delle mamme che hanno curato l’evento offrendo un aiuto preziosissimo.

Ospite attesa dell’evento la scrittrice Ines Bonelli che ha presentato il suo nuovo libro “La principessa dal cappello bianco”.

Una favola dedicata a Gloria una bambina di due anni e mezzo che insieme alla sua famiglia lotta quotidianamente contro una grave malattia. Il progetto dell’autrice è di aiutare la piccola Gloria a vivere con più serenità possibile la sua grande battaglia. Dopo l’improvvisa diagnosi, tutta la famiglia si è pienamente concentrata su questo duro percorso di cure e terapie. Ma purtroppo la quotidianità si presenta sempre prepotentemente portandosi dietro anche le spese. Per questo l’autrice vuole devolvere l’intero ricavato del libro proprio alla famiglia della piccola, che risiede ad Oleggio Castello, al fine di sostenerli nelle spese terapeutiche e per le difficoltà di tutti i giorni. «Ho concepito il “Progetto Gloria” per dare un piccolo supporto alla famiglia- ha dichiarato Ines Bonelli – tutto il ricavato lo darò a loro. Penso che un contributo, pur minimo da parte di tutti, possa alleviare qualche pensiero. È attraverso i suoi occhi che ritrovano l’energia instancabile per poter continuare». Il progetto Gloria rientra anche nel programma AKB per l’acquisto di un uovo di Pasqua. E’ possibile prenotare il libro in tutti i negozi Mondadori oppure inviando una mail a progettogloria@libero.it . Inoltre è possibile visionare l’audiolibro sul canale youTube dell’autrice https://youtu.be/AqYNlOLb6M4

L’incontro si è svolto grazie all’ospitalità del circolo Wood di Arona in gestione a Vedogiovane. Un luogo storico dove ogni giorno si svolge la ristorazione solidale per chi si trova in difficoltà e nel quale si svolgono diverse iniziative dedicate alle famiglie come il Family Cafè, inaugurato il 7 aprile 2018, il Bract breve residenza artistica di comunità e territorio con esperienze laboratoriali, momenti di spettacolo e attività per bambini.