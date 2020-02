Eroi e principesse, tutti in un musical

Cavalieri e principesse protagonisti del nuovo appuntamento per famiglie del Teatro Condominio di domenica 23 febbraio alle ore 16 con un musical del Family Show intitolato “Magico mondo degli eroi e delle principesse”, interpretati dai performer delle compagnie Alla Crazy e Sold out diretti dalla regia di Michele Visone.

Protagoniste dello spettacolo sono le principesse, quelle già conosciute e amate dai bambini di generazione in generazione. Saranno accompagnate dai loro eroi, gli stessi cavalieri presenti nelle fiabe di ognuna di loro. Ma le sorprese sono annunciate: cosa succederà se ad esempio al grande ballo del Reame, insieme ai principi, ci fossero sia Cenerentola che Belle, Ariel o altre eroine del mondo delle favole? E come sarebbe la loro vita, se tutte andassero a scuola insieme?

Qualcuna si mostrerà magari un po’ più timida, qualche altra più scontrosa, altre mostreranno un carattere più estroverso… o fin troppo chiacchierone!

Come da tradizione, a fine spettacolo, tutti nel foyer per le foto ricordo con gli artisti della fiaba.

Il Teatro Condominio è in via Teatro 5, a Gallarate (parcheggio gratuito domenica in piazza Garibaldi).

Per maggiori informazioni: marketing@melarido.it oppure 392 8980187.