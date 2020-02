Errore di manovra, crolla un pezzo di recinzione del parco Bassetti

Un errore di manovra con un camion carico di rami tagliati e a Gallarate crolla un pezzo di muro del Parco Bassetti.

Galleria fotografica Crollo muro di cinta parco Bassetti 4 di 5

Il cumulo di mattoni a fianco dell’ingresso sulla Carlo Noè ha suscitato curiosità in vari gallaratesi. Incidente stradale? Ingresso allargato, nell’ambito dei lavori per il nuovo chiosco? Qualcuno ha azzardato che si potesse trattare di un errore dei veicoli al lavoro all’interno del parco in questi giorni e in effetti proprio qui sta la spiegazione del crollo.

Dal municipio viene infatti confermato che un mezzo dell’azienda al lavoro sul verde ha sbagliato manovra e ha provocato il danno: non si ha colpito direttamente il muro ma ha “agganciato” il cancello d’ingresso, che ha fatto leva sui cardini e ha danneggiato il muro, causando il cedimento di una porzione non proprio piccola.

Il ripristino è ovviamente già previsto, nel frattempo continuano i lavori sul verde. Quanto al chiosco – sia detto per inciso – deve essere ancora individuato il percorso per darlo in affidamento, dopo che un primo bando è andato deserto (con qualche polemica sugli oneri – economici e gestionali – richiesti a chi si accollasse l’apertura dello spazio-ristoro).