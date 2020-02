Furti nella notte alla casa di riposo e all’oratorio

(Immagine di repertorio) – Ancora un furto ad Induno Olona, questa volta duplice e in due strutture pubbliche.

Il ladro ha colpito nella notte alla casa di riposo e centro anziani di Asfarm, e all’oratorio. Il malvivente, che è stato ripreso dalle telecamere della struttura di via Maciachini, è entrato in azione attorno alla una e mezza di notte. E’ entrato nella struttura dal piano terra, dopo aver spaccato diverse porte rompendo le serrature con una tecnica particolare, e una volta dentro ha asportato alcuni oggetti e attrezzature. Poi se ne è andato, ma solo per spostarsi su un altro obiettivo, l’oratorio di via Porro, dove ha ripetuto il medesimo copione.

«Abbiamo fatto subito denuncia – spiega il direttore di Asfarm, Cesare Cappella – Il nostro centro è dotato di videosorveglianza e anche se il ladro ha cercato di eludere le telecamere è stato ripreso e le registrazioni sono già state fornite alle forze dell’ordine».

Anche don Franco ha presentato denuncia e l’augurio è che le immagini riprese da Asfarm possano portare presto all’identificazione del ladro.