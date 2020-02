Chi è il gatto più bello del reame?

Lunedì 17 febbraio è la festa del Gatto e a Fagnano Olona si voterà la foto più bella dei nostri amici a quattro zampe.

Per partecipare è necessario scattare una foto (formato 20×30) con il proprio micio e portarla entro il 17 febbraio al parchetto di Bergoro, in Via Cadorna. Domenica 23 febbraio la foto più votata sarà premiata durante un aperitivo felino dalle 17.30. Dalle ore 16.00 per i più piccoli ci sarà il truccabimbi.

Per chi volesse, può farsi fotografare e realizzare il proprio ritratto con il proprio gatto da Foto G&B in Via Bellini.