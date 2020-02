Generare profitto senza investire su Internet: un miraggio o una realtà?

Il business man per eccellenza è sempre stato quello che sa sempre dove investire per riuscire poi a guadagnare di conseguenza. L’era del web però ha totalmente scombussolato questa immagine cambiando le carte in tavola. Ecco che quindi vediamo ragazzi giovani, peraltro senza alcuna formazione di alto livello, generare profitto a partire da un’idea. Li vediamo diventare guru del web, crescere di notorietà, fare corsi, postare sui social grafici di grandi guadagni e ci sono riusciti, almeno all’origine, investendo veramente un nonnulla.

Il business man (o girl, sempre più spesso) è colui che capta il buon affare nel quale infilarsi, che anticipa una tendenza profittevole, che comprende meccanismi facili per generare profitto, anche senza investire. Nell’era moderna il business man non è detto abbia una laurea e non è detto che sia un “figlio di papà” abbastanza abbiente da fare chissà che investimenti. Tutto questo è dovuto a Internet, un mondo che mette su un vassoio d’argento innumerevoli opportunità che sono a portata di mano di chi le sa cogliere.

Un mondo di opportunità: Internet

Il web è territorio per certi versi neutro: che tu sia ricco, povero, titolato o solo astuto, non importa. “Lui” ti mette davanti le opportunità e se le sai cogliere non ti resta che “allungare una mano”. Ci sono moltissime attività remunerative che si possono fare su Internet a tempo perso, per arrotondare, oppure come lavoro se non se ne ha un altro fisso e non sempre richiedono investimenti.

Diverse attività vuol dire anche diversi guadagni, ovviamente, e anche differenti livelli di difficoltà. Si va dai lavori online più semplici a quelli più articolati per cui bisogna un po’ “studiare, agli investimenti (ma talmente bassi che davvero sono quasi da non considerare) ai colpi di fortuna.

Le attività online per guadagnare senza investire (molto)

Se non si è dei guru del trading online, tentare questa strada è di certo considerabile una sfida alla sorte, specie all’inizio. Quando si parte è indispensabile davvero investire pochissimo, giusto per vedere se si sono capiti i giochi di borsa. Mano a mano però si vedrà che le soddisfazioni arrivano con i guadagni. Questi, o meglio, parte di questi vanno chiaramente re-investiti per continuare in questo flusso e avere “un’entrata”. Se consideriamo che l’obiettivo è sempre quello di rientrare di quanto investito e che si dovrebbero usare i profitti, allora possiamo considerare il trading come un’attività, di fatto, senza investimenti.

Si può investire nel classico oro o anche nel nuovo mondo delle cryptovalute. Troppo complesso? Si preferisce qualcosa di più soft e meno impegnativo? Allora o ci si affida a un broker così da “alleggerire” la questione o è sempre possibile provare con i casinò online iniziando con i bonus senza deposito, quindi a costo zero.

Un altro settore nel quale su Internet si guadagna bene e dove non occorre spendere se non proprio minimo, minimo è quello del marketing. Se si ha una passione, infatti, è possibile guadagnare con essa dedicandosi proprio a quello che più interessa. Si guadagna con la pubblicità, con i click, con la vendita di prodotti inerenti la propria passione (in affiliazione) e, ad alti livelli se si diventa influenti (influencer), grazie agli sponsor.