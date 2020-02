Germignaga, nuove regole per la Colonia

Dal consiglio comunale e dalla giunta di Germignaga ci sono novità per la Colonia Elioterapica, la struttura che si staglia verso il lago e che tutti in paese chiamano la “Bislunga”

Nel corso del consiglio comunale di giovedì 6 febbraio sono stati approvati degli aggiornamenti al regolamento di utilizzo della Ex Colonia Elioterapica. In particolare sono state modificate le condizioni per il versamento del deposito cauzionale e definite le condizioni di utilizzo in caso di eventi che prevedano la somministrazione di alimenti.

Infine, il cambio più rilevante, che riguarda la tipologia di eventi ammessi.

È stata prevista, infatti, la possibilità di richiedere la sala non solo per lo svolgimento di matrimoni civili (con possibilità di banchetto connesso), ma anche per lo svolgimento di banchetti o rinfreschi legati ad altre cerimonie civili o religiose (comprendendo sotto questa dicitura le confessioni che hanno stipulato intese con lo stato italiano). Sarà richiesta al momento della richiesta certificazione attestante lo svolgimento o la programmazione della cerimonia.

Aperta, inoltre, la possibilità di svolgere all’interno della sala commemorazioni (ma non funerali) laiche, alla luce dell’assenza di strutture idonee sul territorio comunale.

Nel corso della successiva seduta di giunta sono state approvate le nuove tariffe di utilizzo. Esse tengono conto del rilevante valore assunto dalla struttura e della previsione di una nuova modalità di gestione (nella foto sopra, l’inaugurazione).

La quota comprende i costi per il riscaldamento o il raffrescamento più una quota per le pulizie.

«Come avveniva in precedenza, la Giunta comunale potrà, attraverso la concessione di patrocinio, accordare tariffe ridotte o la completa gratuità della concessione», fa sapere il sindaco Marco Fazio.