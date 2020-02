Giovedì grasso in piazza tra aperitivo e dj set

Il Giovedì Grasso (27 febbraio) a Laveno Mombello è in Piazza Caduti del Lavoro. Sul lungolago, dalle 19 alle 21, è stato organizzato un dj set aperto a tutti e un aperitivo a cura del Comitato Commercianti, insieme agli Amici del Presepe Sommerso, con il sostegno del comune. Una bella occasione per godere del tramonto sul lago, in una atmosfera di festa, aspettando le manifestazioni del Carnevale.