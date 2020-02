Gli anziani fuori strada, salvati da tre angeli fuori servizio

Soccorrere chi ha avuto un incidente è un dovere per tutti, ma è sentito prima di tutto da chi – con vari ruoli – ha a che fare con la vita delle persone ogni giorno. Così non ci hanno pensato un secondo, i vigili del fuoco e il medico fuori servizio che, nella serata di domenica, hanno tratto in salvo gli anziani finiti fuori strada sul Sempione.

(foto d’archivio)

Un incidente brutto, con l’auto che ha impattato violentemente, deformando la scocca. Prima ancora che arrivassero i mezzi di vigili del fuoco e ambulanze, il primo soccorso è stato assicurato da una donna medico che stava transitando sulla Statale, aiutata da due pompieri fuori servizio.

Le condizioni più gravi sono quelle di una 74enne portata all’ospedale di Varese: è ricoverata in rianimazione generale, le sue condizioni sono stabili ma la prognosi rimane riservata.