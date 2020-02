Incendio distrugge il tetto di una casa in via Clivio

I vigili del fuoco sono stati impegnati per quasi tutta la serata di domenica 16 febbraio nello spegnimento di un incendio in via Clivio nel comune di Viggiù. Le fiamme, sprigionatesi da una canna fumaria, hanno bruciato e distrutto circa 50 metri quadri il tetto di un’abitazione di due piani. Sul posto sono intervenuti dodici vigili del fuoco con due autopompe e un’autobotte. La casa è stata dichiarata inagibile.

