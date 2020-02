incomunesenzaodio: Marchirolo è il primo comune ad aderire in Lombardia

L’iniziativa è partita dal movimento delle sardine della Lombardia, e a battere tutti in velocità è stato un comune varesino.

Marchirolo è infatti il primo Comune della Lombardia dichiarato dagli amministratori “Comune senza odio”, dal momento che il Consiglio comunale nei giorni scorsi ha approvato la delibera #incomunesenzaodio.

«Abbiamo scritto a tutti gli amministratori dei comuni lombardi chiedendo loro di fare una scelta chiara e netta – spiegano i promotori dell’iniziativa – Gli abbiamo chiesto di approvare un documento che faccia del contrasto all’odio, razzismo e xenofobia una priorità per la propria amministrazione. Urge prendere una scelta chiara e netta: essere dalla parte di chi strumentalizza le nostre paure o chi vuole che cessi questo clima di odio diffuso».

Una fortunata coincidenza ha voluto che la proposta delle sardine lombarde arrivasse sulla scrivania del sindaco il giorno stesso della convocazione del Consiglio comunale, e Dino Busti ha preso la palla al balzo e sentito il parere favorevole del Consiglio l’ha subito inserita all’ordine del giorno.

«E’ una risoluzione che mi trova e ci trova d’accordo – dice lo storico sindaco di Marchirolo, che nella sua Giunta ha voluto anche l’assessorato alla Gentilezza – Ci riconosciamo in una società tranquilla, dove si possa discutere con tutti e di tutto pacatamente e senza i toni che ultimamente caratterizzano qualunque tipo di dibattito. La proposta delle sardine di approvare un documento che impegni a mettere in campo azioni di contrasto all’odio, al razzismo e alla xenofobia non può che trovarci d’accordo».

Il provvedimento è stato votato all’unanimità dei presenti. Quattro consiglieri comunali, infatti, pur votando per l’inserimento del punto all’ordine del giorno, al momento del voto hanno preferito uscire dall’aula per non doversi esprimere.

Qui il testo integrale del documento adottato