Il 50° assessore alla Gentilezza è di Marchirolo

(Nella foto: il neo assessore alla Gentilezza Ada Maletta Zamberletti)

Anche il Comune di Marchirolo ha nominato nei giorni scorsi un assessore alla Gentilezza.

La scelta del sindaco Dino Busti – che ha aderito alla proposta delle Associazioni Cor et Amor e Mezzopieno – è caduta sul consigliere Ada Maletta Zamberletti, che si occuperà dunque di iniziative per promuore la buona educazione, il rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, la sensibilizzazione ai comportamenti positivi e di favorire lo spirito e l’unità della comunità con iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

«Oggi più che mai è importante promuovere questi comportamenti positivi, la gentilezza, il rispetto, la buona educazione nelle relazioni – dice il neoassessore – Sono contenta di questa nomina, perchè al centro si mettono valori fondamentali per la vita della comunità».

Ada Maletta Zamberletti è il quarto assessore alla Gentilezza nominato in provincia di Varese (dopo Lonate Pozzolo, Malnate ed Arcisate), il 50° in Italia.

Il Comune di Marchirolo ha anche ufficializzato l’adesione alla Rete nazionale degli assessori alla Gentilezza.

Una notizia che arriva alla vigilia della Giornata mondiale della gentilezza, che si celebra il 13 novembre.