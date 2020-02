La sicurezza sul lavoro: quando, come e perché cercare un medico competente

Il tema della sicurezza sul lavoro e della salute del lavoratore è importante, non solo per il dipendente stesso, ma anche per il datore di lavoro. Nel caso del primo l’interesse è legato alla sua salute personale, nonché alla qualità della vita durante il lavoro che, va ricordato, occupa diverse ore del giorno.

Nel caso del datore di lavoro l’interesse è legato: alla qualità del lavoro e alla produttività, maggiore dove c’è il benessere delle persone che svolgono un incarico; alla prevenzione di eventuali infortuni (che non sono mai positivi né per il rendimento né per il clima lavorativo che si crea); al rispetto delle leggi, visto che oggi la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.

Il datore di lavoro è il primo interessato

Alla luce di quanto detto è facile capire che di fatto anche se la medicina del lavoro ha come argomento salute e sicurezza del dipendente, di fatto i referenti sono le aziende e i datori. Il medico del lavoro competente in collaborazione con chi è responsabile in azienda dovrà definire quali sono i fattori di rischio per le persone che lavorano in un determinato ambiente e far sì di porvi rimedio, eliminandoli o trovando il modo di proteggere il dipendente.

C’è da dire, inoltre, che non in ogni azienda ci sono particolari rischi durante l’attività lavorativa e infatti non è un obbligo per tutte nominare un medico competente di medicina del lavoro, ma varia in base ai casi. Se tuttavia la vostra azienda è in obbligo, potreste pensare di usufruire dei servizi di medicina del lavoro del Dott. Augusto Bastianello, un esperto del settore, medico in medicina del lavoro stimato che lavora fra Milano e Pordenone.

In linea di massima, comunque, bisognerà cercare un medico del lavoro se nella propria azienda si muovono carichi, se si devono muovere ripetutamente le braccia, se si sta di fronte ad uno schermo per più di 20 ore alla settimana, se nell’ambiente lavorativo ci sono agenti fisici come particolare rumore, campi elettromagnetici o radiazioni, climi particolari, se si manipolano sostanze potenzialmente pericolose, se è un lavoro molto stressante: insomma è difficile che non ci sia almeno qualche norma da seguire per la sicurezza.

Chi è il medico del lavoro e perché cercarne uno

Il medico del lavoro è quella figura che si occupa di tutelare la salute dei lavoratori e di valutare la sicurezza delle sue condizioni di lavoro. Questa figura si interfaccia per i motivi sopracitati, quindi, con il datore di lavoro in modo da rispondere adeguatamente a tutti quelli che sono i parametri e le norme in vigore. Questa figura non è un medico qualsiasi, ma un professionista competente, specializzato proprio in medicina del lavoro.

Quando il datore di lavoro si ritrova a dover seguire le norme sulla sicurezza nel lavoro e le indicazioni sui fattori di rischio non sempre comprende immediatamente cosa va fatto e nemmeno, di fatto, quali siano i fattori di rischio contro cui bisogna adoperarsi preventivamente. Eppure comprenderlo è importante per non dover poi fare i conti con sanzioni pecuniarie. È anche per questo motivo che di solito è proprio il caso di rivolgersi a una persona competente ed esperta, così da non cadere in errore.