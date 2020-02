La Solbiatese allunga ancora, frenano Olgiatese e Luino

Continuano a delinearsi le classifiche in Prima e Seconda Categoria. In Prima la Solbiatese vince e allunga al primo posto, perde invece l’Olgiatese nel Girone N di Seconda, pareggio per il Luino nello Z.

PRIMA CATEGORIA

La Solbiatese passa 2-1 a Cantello e si porta a +10 sulla Nfo Ferno, sconfitta in casa 2-1 dal Tradate. Termina 2-2 lo scontro d’alta classifica tra Valceresio e Ispra mentre l’Accademia Bmv non va oltre l’1-1 contro l’Antoniana. Colpo esterno per il Bosto che passa 2-1 ad Arsago, senza reti la sfida tra Folgore Legnano e Ticinia mentre finisce 1-1 tra Crennese Gallaratese e San Michele e tra San Marco e Turbighese.

CLASSIFICA: Solbiatese 50; Nfo Ferno 40; Ispra 37; Accademia Bmv 36; Valceresio 35; Bosto 31; Tradate 30; Arsaghese, San Michele 28; Crennese Gallaratese 25; Folgore Legnano 24; Turbighese, Cantello Belfortese 23; Ticinia 22; San Marco 15; Antoniana 9.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

Prima sconfitta stagionale per l’Olgiatese che perde 2-0 a Canegrate ma il distacco rimane comunque importante: 13 punti. Il Parabiago conferma il terzo posto superando 4-2 la Virtus Cantalupo mentre il Villa Cortese pareggia 1-1 a Nerviano. Tre punti per il Lonate Pozzolo che supera 1-0 la Robur, la Pro Juventude batte 2-0 l’Oratorio San Francesco, il Buscate si impone 2-1 sul Sant’Ilario, la Kolbe invece passa 2-1 a Borsano. Vittoria anche per la Beata Giuliana che batte 1-0 il Samarate.

CLASSIFICA: Olgiatese 56; Canegrate 43; Parabiago 41; Villa Cortese 40; Lonate Pozzolo 39; Pro Juventude, Solbiatese 37; Virtus Cantalupo, Buscate 35; Robur 29; Beata Giuliana 26; Sant’Ilario, Gorla Minore 25; Oratorio San Francesco 22, Kolbe, Nerviano 21; Samarate 17; Borsanese 14.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il Luino frena, pareggia 0-0 sul campo del Tre Valli ma l’unica squadra che ne approfitta è il Lonate Ceppino che supera 3-2 la Lavena Tresiana. Pareggiano invece 1-1 Sommese e Laveno Mombello, la Malnatese accorcia vincendo 1-0 a Coarezza. Colpo della Casmo che passa 3-2 a Cairate, l’Aurora Induno si impone 5-1 a Buguggiate mentre termina 2-2 tra Ceresium Bisustum e Cuassese. Il Caravate vince 1-0 ad Arnate, successo interno per il San Luigi che si impone 2-1 sull’Eagles.