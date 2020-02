Lavori sulla A4 a Cormano

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, direzione Brescia-Venezia.

Di conseguenza, sarà chiusa anche l’area di servizio “Lambro sud”, situata all’interno del tratto, con orario 21:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Cormano, si potrà percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda e la A52 Tangenziale nord di Milano con rientro sulla A4 alla stazione autostradale di Monza, al km 139+000, per proseguire in direzione di Brescia.