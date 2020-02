In Lombardia i contagi sono 240: “Malattia grave nei soggetti anziani e deboli”

Nella serata di martedì 25 febbraio è stato fatto il punto sulla diffusione del Nuovo Coronavirus da parte delle istituzioni delle regioni maggiormente coinvolte, Lombardia e Veneto, e da parte del Governo e della Protezione civile.

Nelle ultime ore sono decedute tre delle persone contagiate in Lombardia facendo salire a 9 il numero delle vittime nella Regione. Le vittime in Italia sono dunque 11 (9 in Lombardia e 2 in Veneto) per lo più anziani già indeboliti da altre patologie.

A Milano, presso la sede della Regione, il Governatore Attilio Fontana e l’assessore alla Sanità Giulio Gallera hanno parlato di 240 contagi confermati sul territorio lombardo. Nello specifico sono stati fatti 3500 tamponi e di questi sono stati 1752 quelli processati.

«Si tratta di tamponi che fotografano una situazione dei giorni scorsi, quando sono stati fatti – ha detto l’assessore Gallera -. Qualche risultato in termini di contrazione dei tamponi positivi lo avremo nel fine settimana quando si potranno vedere gli effetti delle limitazioni di contenimento avviati in questi giorni».

In Regione è stato annunciato anche una nuova modalità di diffusione dei dati in relazione soprattutto al numero dei decessi. «Aspetteremo di avere la validazione dell’Istituto Superiore di Sanità per dare il via libera per la diffusione dei dati – ha spiegato Gallera -. Una decisione presa in relazione anche alla tipologia dei pazienti coinvolti». I casi di decesso, infatti, fino ad ora hanno riguardato persone anziane e con diverse complicazioni nel proprio stato di salute, «è doveroso pertanto capire in che modo e quanto il virus ha contribuito al decesso ed è giusto che lo faccia l’istituto Superiore di Sanità».

Il presidente Fontana ha voluto rivolgere “un caloroso ringraziamento a tutte le persone, in particolari gli operatori della sanità che, giorno e notte, lavorano con assoluta professionalità impagabile impegno per affrontare questa emergenza”. “A loro – ha aggiunto il governatore – va l’applauso di tutti i lombardi e più in generale degli italiani”. Inoltre il presidente Fontana ha desiderato esprimere una “particolare vicinanza alle persone costrette a vivere nella ‘zona rossa’ del lodigiano. Un sentimento che e’ lo stesso che mi ha chiesto di trasmettere loro, oggi ha più riprese, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diverse telefonate intercorse durante la giornata”.

A pochi minuti di distanza è stato invece il commissario di protezione civile Angelo Borrelli a dare una panoramica sui dati a livello nazionale. «Sono 322 le persone contagiate in Italia e i decessi sono 10. “Per quanto riguarda i decessi si tratta di una popolazione anziana”.

«La malattia è grave nelle categorie di età molto avanzata – ha spiegato il dottor Giovanni Rezza Dirigente di Ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità -. Si tratta di soggetti che normalmente vengono protetti attraverso un vaccino, per quanto riguarda l’influenza normale, cosa che nel caso del Nuovo Coronavirus non è possibile».